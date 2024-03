Dal rombo dei motori al belcanto. I suoni della città nello spot turistico

Il turismo, a Modena, è in costante crescita. Come testimoniato recentemente dai dati diffusi da Confesercenti, nel 2023 la nostra città ha registrato un aumento di visitatori stranieri del +14,7% (molti da Germania, Francia e Inghilterra), attestandosi in valori assoluti oltre i 220mila, dati in netto rialzo anche rispetto al 2019, pre-pandemia.

E anche per la Ghirlandina, lo scorso anno è stato da record: sfiorati i 65mila visitatori. Nell’ottica di migliorare ancora queste performance si inserisce la nuova campagna di promozione turistica modenese che sbarca ora in TV: un progetto creativo e digitale, per stimolare la curiosità anche dei più giovani.

Il turismo vinicolo ed enogastronomico, l’unicità della produzione dell’aceto balsamico, la tradizionale ricetta dei tortellini, l’industria automobilistica, il belcanto modenese, l’arte e la cultura, sono i protagonisti dello spot televisivo che da oggi, per due settimane, sarà trasmesso su un’emittente televisiva (LA7).

Tutto è basato sul ritmo creato con suoni locali, dal rombo dei motori al mattarello, dal rumore familiare del brodo versato sui tortellini a quello dell’uovo mescolato alla farina per dare vita alla pasta fresca.

Filo conduttore visivo, lo sfondo del Mef (Museo Enzo Ferrari) insieme ad altri capolavori artistici custoditi nella nostra città.

La campagna e lo spot sono promossi dal Comune di Modena, Servizio di Promozione della Città e Turismo, in collaborazione con Modenatour, progettati da Studiowiki (Agenzia di Comunicazione) e pianificati da un’Agenzia di Marketing, FMedia. Con il claim ’In una parola, Modena’ si vuole rappresentare ciò che Modena offre ai turisti in maniera autentica. Una ’carrellata’ delle nostre eccellenze, scandita anche da movimenti di danza. Il messaggio che si vuole trasmettere è quello di una città proiettata verso il futuro ma con le radici ben salde nel proprio passato di patrimonio mondiale, che rende Modena destinazione ideale per un city break.

"Con questa campagna facciamo un ulteriore passo avanti, attraverso un mezzo generalista per raggiungere un nuovo pubblico – spiega Ludovica Carla Ferrari, assessora al Turismo e Promozione della Città – un vero e proprio marketing territoriale con l’utilizzo di uno strumento dinamico, schietto, creativo, divertente, fresco. Ci presentiamo con uno spot di evocazione che utilizza ritmo, musica e suoni campionati sul nostro territorio, perché l’autenticità, la verità e l’immediatezza sono gli elementi principali di questa proposta turistica e di promozione della città".

Il progetto è supportato da un investimento del valore di 80mila euro, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna che ha creduto in questa iniziativa.

"La campagna durerà 14 giorni, fino al 18 marzo, con spot da 15 e 30 secondi, distribuiti su tutte le fasce orarie – riferisce Federico Alberto, direttore di creativo StudioWiki che ha creato lo spot – La programmazione televisiva sarà inoltre supportata da un’attività di Digital PR sui media, dal portale VisitModena.it e dai canali social".

Il progetto si pone in continuità con le altre campagne digitali, ’È Tempo di Modena’ del 2021, ’Ti tocca venire’ nel 2022 e ’The sound of Modena’ lo scorso anno, "a cui si aggiunge la recente campagna promozionale dei due riconoscimenti dell’Unesco: il patrimonio mondiale del sito di cui sono parte la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande e Città creativa Unesco per le Media Arts" ha spiegato Giovanni Bertugli, del servizio turismo del Comune di Modena.

È un percorso che non si esaurisce in uno spot con l’obiettivo di richiamare, non solo turisti dall’estero, ma anche italiani da ogni parte della Penisola.

Gilda Cacciapuoti