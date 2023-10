Dal Rotary contributi per il reparto ostetricia in un ospedale in Congo

Finanziare la realizzazione del reparto di ginecologia e ostetricia del nuovo ospedale a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, di proprietà e gestito dai Missionari Servi dei Poveri di cui padre Ippolito è Provinciale (ruolo equivalente a quello di vescovo). Questo è il service principale dell’annata 20232024 del Rotary Club Carpi: a presentarlo, durante una conviviale, è stata la presidente, l’avvocato Barbara Zanaga, alla presenza di padre Ippolito, volto molto amata dalla nostra comunità in quanto è stato a Carpi per oltre 10 anni, nei quali ha ricoperto anche l’incarico di parroco di San Francesco. In questa operazione di finanziamento internazionale, il Rotary Club di Carpi ha fatto da capofila, raccogliendo il contributo anche dei Rotary Club di Modena e Mirandola, di quello di Grado-Monfalcone, di un Club austriaco, del Rotary Club Etoile di Kinshasa e della Fondazione Rotary International, per un ammontare di 3537mila dollari: "Le risorse saranno impiegate per l’allestimento, a livello di arredo e di strumentazione medica, di una piccola sala parto, un laboratorio per le analisi, una sala visita con un ecografo, e speriamo anche una piccola sala degenza per il post partum", ha spiegato la presidente. Presente alla serata anche monsignor Francesco Cavina, vescovo onorario di Carpi e socio onorario del Rotary Club Carpi, che ha concluso l’incontro con riflessioni legate al tema della speranza.

m.s.c.