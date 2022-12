Dal Sant’Agostino alle ex Fonderie riunite Via alla trasformazione dei contenitori culturali

Cantiere al via per futuro complesso Sant’Agostino: AGO Modena Fabbriche Culturali. Previsti progetti di digitalizzazione e applicazione dell’intelligenza artificiale al campo culturale, progetti e sperimentazioni su apprendimento, education e formazione, fino alle mostre dedicate alle arti visive. Per quanto riguarda le Fonderie, le risorse per la rigenerazione ci sono. Il progetto prevede la riqualificazione della palazzina che diventerà la sede dell’Istituto storico e nell’area di oltre 40mila metri quadrati il Dast, il Distretto tecnologico.