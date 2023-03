Dal Schumi ad Alonso, i cimeli vanno all’asta

Sabato 4 marzo a Fiere di Parma ci sarà (ore 15) la più grande asta di ’automobilia’. L’evento, organizzato dalla Casa d’Aste della Motor Valley di Antonio Giusti e Mauro Battaglia in collaborazione con Automotoretrò e il Mercanteinfiera, è pieno di tesori modenesi. Ecco alcune anticipazioni: ci sarà una sezione interamente dedicata alla Ferrari e ad Enzo Ferrari con foto, documenti, cimeli originali che iniziano da Alfredo Caniato, primo presidente della scuderia Enzo Ferrari nel 1930. Saranno proposti i gemelli d’oro confezionati dalla gioielleria milanese Augusto Gerosa per celebrare la prima vittoria dell‘Alfa Romeo P2 nel campionato del mondo, il portasigarette argentato fuori e placcato oro dentro recante la scritta Società Anonima Scuderia Ferrari regalato da Enzo Ferrari ad Alfredo Caniato, un altro esemplare esclusivo. La Casa d’Aste della Motor Valley propone anche un casco super originale indossato da Michael Schumacher nella sua prima gara in F1 nel GP di Spa del 1991 con la Jordan e il casco di Fernando Alonso alla Ferrari indossato nella stagione 2014, con firma autografata. Una vera anteprima è il semaforo riprodotto per il film di Michael Mann su Enzo Ferrari con protagonisti Penelope Cruz e Patrick Dempsey che uscirà entro il 2023 con una particolarità: il colore verde è in alto anziché in basso. Ci saranno poi un alettone di Formula 1 usato da Clay Ragazzoni durante la permanenza alla Ferrari con Gilles Villenueve, lo scooter Ferrari 150 usato negli spostamenti nel Paddock nella stagione 2001 da Michael Schumacher, l’alettone

originale anteriore Formula 1 312T4 di Clay Regazzoni e oltre 160 lotti di grande valore.

La storia della Casa d’Aste della Motor Valley è iniziata in sordina l’anno scorso con la sua prima asta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove furono venduti alcuni oggetti particolari come il Gabardine di Enzo Ferrari battuto a 39mila euro.