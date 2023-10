Dal Supplente a Santachiara: la rassegna ’Il cinema invisibile’

Ci sono film che difficilmente possono ambire alla sala cinematografica anche se di alta qualità e così, un po’ melanconicamente, nel settore dominato dai multisala molte pellicole passano dai festival direttamente alle piattaforme. Ma vedere i film in sala, ovviamente, è un’altra cosa. Da tempo per ovviare a tutto ciò l’associazione Circuito Cinema che gestisce il Fimstudio 7B propone la rassegna ’Il cinema invisibile’, quest’anno programmata tra il 17 ottobre e il 24 gennaio. A disposizione degli spettatori alcune ’chicche’ cinematografiche a partire dal primo film in programma il 17 e 18, ’Following’, opera prima del 1988 del noto regista Christopher Nolan, pochissimo vista. Il 24-25 ottobre toccherà poi al ’Supplente’ di Diego Lerman (foto), il 7-8 novembre a ’Il pastore e la strega’ del modenese Stefano Santachiara che nella prima serata sarà presente in sala. Seguiranno ’Una donna chiamata Maixabel’ il 14-15 novembre e ’Ritratto di famiglia’ il 21-22 novembre. Il cinema, in via Nicolò dell’Abate 50, dotato di una sala da 230 posti e di uno schermo di 8 metri per quattro: ogni proiezione è alle 21, con biglietto a 6 euro, info circuitocinema.mo.it.

s.l.