Dal terremoto a Finale al concerto del Boss, Ferioli resta in prima linea

L’ex sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli, 11 anni fa impegnato a gestire l’emergenza sisma, giovedì era invece a Ferrara come event manager del concerto di Bruce Springsteen, che ha sollevato polemiche vista la situazione in Romagna.

"Sono a pezzi ma molto soddisfatto – dice al Carlino –. L’evento è stato un successo e, al di là delle polemiche, posso dire che non abbiamo tolto nulla a nessuno: dietro una serata come quella di Springsteen ci sono stati anni di lungo impegno. Non eravamo lì per divertici, ma per lavorare". Il precedente della gestione del terremoto non è paragonabile, chiaramente ma quel che è certo è che "avendo vissuto una situazione emergenziale, sono stato temprato e ho imparato a canalizzare al meglio le energie".