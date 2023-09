Dal tetto agli infissi a Maranello: terminati gli interventi sull'edilizia scolastica

Ultimati, giusto in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, i tre importanti cantieri estivi riguardanti l’edilizia scolastica, che hanno coinvolto la materna ‘Agazzi’, la materna ‘Jacopo da Gorzano’, le secondarie di primo grado ‘Ferrari’ e ‘Galilei’. Un milione e 253mila euro la somma investita, un quarto della quale è stata utilizzata per il rifacimento della copertura delle ‘Agazzi’, dove i lavori hanno consentito l’isolamento del tetto, finalizzato all’efficientamento energetico dell’edificio, e l’adeguamento delle impermeabilizzazioni, così da risolvere definitivamente anche le criticità dovute ad infiltrazioni d’acqua che avevano interessato la parte più ‘vecchia’ della struttura. Incideranno sui consumi energetici e sull’impatto ambientale dell’edificio anche le migliorie effettuate sulla parte più datata della materna ‘Jacopo da Gorzano’, presso la quale sono stati sostituiti gli infissi, coibentati i punti di dispersione termica ed è stato riqualificato l’involucro esterno dell’edificio, per una spesa totale di 200mila euro, anche in questo caso finanziati con fondi PNRR. L’intervento più articolato è tuttavia senza dubbio quello portato a termine sulle scuole secondarie di primo grado situate in via Claudia, dove si è concluso il secondo stralcio dei lavori finalizzati a portare la classe antisismica alla massima resistenza possibile. Il costo dell’intervento ammonta a 759mila euro, di cui 531mila già intercettati nel 2021 da fondi statali e poi confluiti nel PNRR.

"Le risorse messe a disposizione dal PNRR e da altri bandi erano un’opportunità da cogliere e siamo soddisfatti di quanto fatto, e di aver concluso i lavori da cronoprogramma, senza interferire con la didattica e l’inizio dell’anno scolastico", spiegano il sindaco Luigi Zironi e l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Ferrari, che annunciano un prossimo intervento anche sulle ‘Rodari’ di Pozza: oltre un milione il costo con lavori già aggiudicati.