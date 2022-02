Modena, 15 febbario 2022 - Era un grande tifoso del Modena Calcio tanto da non mancare mai una trasferta. Tutti lo conoscevano nell’ambiente sportivo: era anche un allenatore di pallavolo molto apprezzato, anche per le sue qualità umane e la simpatia. Ha combattuto per un mese contro il Covid, ma alla fine, purtroppo, si è...

Modena, 15 febbario 2022 - Era un grande tifoso del Modena Calcio tanto da non mancare mai una trasferta. Tutti lo conoscevano nell’ambiente sportivo: era anche un allenatore di pallavolo molto apprezzato, anche per le sue qualità umane e la simpatia. Ha combattuto per un mese contro il Covid, ma alla fine, purtroppo, si è dovuto arrendere al virus il 59enne Pier Luigi Ferri, fino a dicembre scorso sulla panchina della squadra di seconda divisione maschile Pgs Formigine.

Ferri, sottoposto a vaccino, aveva contratto il virus proprio durante le festività natalizie e le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto da essere trasferito in rianimazione dove è deceduto ad oltre un mese dal ricovero.

A ricordarlo con affetto è Andrea Galli, già consigliere regionale e consigliere comunale di Forza Italia: "E’ stato un mio compagno di classe, siamo nati lo stesso giorno – spiega –. Ci siamo visti l’ultima volta a dicembre, il giorno della Vigilia, poi ho saputo che era malato ed è stato un mese in rianimazione. E’ stato uno choc apprendere della sua morte: era tanto conosciuto in città così come suo padre, che è stato una ‘colonna portante’ dei vigili del fuoco".

"Era un tifosissimo del Modena, seguiva sempre la squadra in trasferta – commenta invece Vincenzo Credi, presidente dell’Aci – Con mia figlia stavamo predisponendo di mettere uno striscione di incoraggiamento allo stadio ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo".

Ferri lascia la madre Luciana, il papà Alberto, i fratelli Fabrizia e Alessandro con Monica e i tanti nipoti. I funerali si svolgeranno domani alle 9.15 nella chiesa parrocchiale di San Paolo, al Villaggio Zeta.