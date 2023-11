"Dal volontariato ai professionisti: la nostra lista per il centrosinistra"

"Il lavoro di squadra, per noi, è più importante del singolo partito. Ecco perché ci rivolgiamo a tanti mondi diversi, dal volontariato ai professionisti e le associazioni di categoria". Davide Nostrini, 22 anni, guida ’Italia del futuro’, un movimento nato in provincia, a Maranello, che in questi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in tante amministrazioni locali: sono in giunta nella città della Ferrari, hanno consiglieri a Castelvetro, Castelnuovo e hanno contribuito ai successi di Emilia Muratori a Vignola e di Davide Venturelli a Pavullo. Ora ’atterrano’ sul capoluogo, forti della loro giovane età ("ma non è quello il senso del progetto"), per provare a lasciare il segno sulle prossime elezioni amministrative.

Nostrini, la vostra lista si pone un obiettivo ambizioso: fare da collante tra mondi diversi.

"Sì, è un progetto a cui lavoriamo da tempo. E’ abbiamo avuto, fin qui, ottime risposte".

Politicamente dove vi collocate?

"Nel centrosinistra. Ma tra i nostri esponenti ci sono persone che non vengono dalla politica o che hanno storie ’esterne’ a questo schieramento".

Qual è il valore aggiunto del vostro progetto?

"Pensiamo che alle prossime elezioni l’affluenza calerà ancora. E quindi bisognerà fare di tutto per intercettare voti ed evitare che si disperdano in ’micro liste’. E poi vogliamo recuperare gli elettori di centrosinistra che stanno pensando di spostarsi a destra".

Parlate al centro, insomma.

"Be’, il centro è uno spazio affollato. Per noi non è quello che immagina, ad esempio, Matteo Renzi. E non abbiamo come riferimento nemmeno il tradizionale centro cattolico o cristiano democratico. E’ una visione civica e moderata della città. Il nostro obiettivo è attirare forze moderate, compreso un centrodestra liberale, mondi professionali e associativi".

Come pensate di procedere adesso? Cercherete un candidato per le primarie di coalizione?

"E’ una possibilità. La corsa autonoma, invece, è esclusa".

Qual è il vostro candidato sindaco ideale?

"Giovane, donna, impegnata nel mondo del lavoro come professionista e con una grande esperienza nel volontariato e nel sociale".

Tre temi per voi fondamentali.

"Parto dal welfare. Andiamo incontro a una crisi demografica pesantissima e ci sono sempre meno risorse, serve un nuovo approccio".

Cioè?

"Servizi dal basso verso l’alto: sono i cittadini a richiederli e noi con flessibilità proviamo a fornirli. Una mamma che fa i turni e lavora alla sera non ha bisogno del nido, ma di un assegno per la baby sitter, per esempio".

Gli altri temi ’chiave’?

"La sicurezza intesa come benessere, e quindi accordi con i commercianti, più aree verdi, manutenzione. E l’ambiente. Pensò, però, a un ambientalismo pratico, scientifico: si deve rigenerare la città, ma bisogna anche risolvere l’emergenza abitativa".

Davide Miserendino