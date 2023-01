Dalla barca a vela allo sci, il Fanti fa scuola

Non chiamatela ‘Settimana Bianca’ perché l’iniziativa promossa dal liceo Fanti è decisamente qualcosa di più. Certo, la neve è protagonista, al pari però dell’attività didattica di preparazione e quella svolta ‘sul campo’, tra sciate, esplorazioni, passeggiate, con tanto di briefing serale tra audiovisivi e PowerPoint, su quello che si è imparato durante il giorno, all’insegna di una delle parole chiave del progetto: condivisione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, i liceali di nove classi terze sono tornati sulle piste di Folgaria. ‘Neveamica’ è il nome del progetto invernale che rientra nel più ampio contenitore ‘Stile attivo, salute viva’. "Si tratta di un macro progetto sviluppato sul triennio – spiega la dirigente scolastica Alda Barbi – improntato su alcuni capisaldi: salute, sport e condivisione. Altro pilastro è quello dell’inclusione: i progetti sono rivolti a tutti gli studenti, nessuno escluso". Nello specifico, dall’anno scolastico 201516 sono tre le iniziative portate avanti sotto la regia di Stefano Carbonieri, docente di scienze motorie, organizzatore e promotore delle varie attività: ‘Neveamica’ per le classi terze, la scuola di vela per le seconde (a Lerici o a spiaggia Romea) e l’attività di trekking, orienteering e albering a Cervarezza, sull’appennino reggiano per le prime. "Dopo il fermo dovuto all’emergenza sanitaria – prosegue Carbonieri – abbiamo via via reintrodotto i vari progetti. Adesso i ragazzi delle terze sono in montagna, poi da fine febbraio a tutto marzo porteremo 11 seconde a Lerici per le lezioni di barca a vela, e ad aprile tutte le classi prime, ossia 1200 studenti, partiranno con il primo step del macro progetto, ossia il contatto con la natura. Quello che noi vogliamo trasmettere ai nostri alunni – spiega il docente – non sono semplicemente nozioni sportive (come si cammina nei boschi, come si porta una barca, come si scia, e questo vale per tutti), ma uno spaccato introspettivo, fatti che i ragazzi rielaborano, all’insegna del relazionarsi insieme, imparando quante attività belle e stimolanti si possono condividere, come protagonisti attivi, ognuno secondo le proprie capacità. Perché nessun progetto si pone come una gara, una competizione, ma come opportunità di crescere insieme". E chi non scia? "Classica domanda che mi pongono i genitori e alla quale rispondo: ‘E chi ha detto che qualcuno non debba sciare?’.

A tutti i ragazzi sono garantite 14 ore di maestro: chi è alle prime armi potrà provare e capire se gli piace, l’importante è divertirsi, e vincere una sfida con se stesso". Fare movimento, dunque, per educare e per formare i giovani ad una prospettiva di vita sana e corretta è uno degli obiettivi cardine della scuola, che ben ci concretizzano in questo progetto triennale.

Maria Silvia Cabri