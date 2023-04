Dalla Cina ai Pavironici A teatro c’è ’Cin Cin Qua’

Venerdi 21 Aprile alle 20.30 il teatro Pavarotti-Freni alzerà il sipario per la nuova commedia musicale preparata dalla Società del Sandrone dal titolo ’Cin Cin Qua. Cin Cin Là’. E’ una delle operette italiane più popolari. Scritta da Lombardo e Ranzato, autori anche di ’Il Paese dei Campanelli’, porta la sua dimensione da Piccola Lirica Italiana, sempre caratterizzata da toni provinciali con eroi da marciapiede, in una immaginaria Macao, ex colonia portoghese in territorio cinese. Daniele Rubboli, rinnovando, dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’ormai quasi tradizionale appuntamento con la commedia musicale della Società del Sandrone, ha preso in prestito questo titolo trasferendone l’intera vicenda nella realtà modenese. Logico quindi che da ’là’, cioè dalla Cina, si sia giunti a ’qua’ cioè a Modena. La Famiglia Pavironica è così protagonista con tutti gli altri artisti che ormai formano una consolidata ’compagnia’ di canto e prosa, di un nuovo titolo, Cin Cin Qua. Questo adattamento di Lombardo e Ranzato ha più che nelle precedenti revisioni creato un problema: la mancanza di un ruolo da affidare alla Pulonia. Rubboli ha così ideato per lei un personaggio nuovo, che si innesta perfettamente nella storia molto rurale di Cin Ci Qua e che porta nuova energia vitale a tutta la vicenda dove l’autore ha pure inserito novità musicali. Biglietti disponibili presso la sede della Società del Sandrone in via Morselli 20, zona San Pio X, da lunedi a sabato dalle 15,30 alle 18. Dal 10 aprile saranno anche presso la biglietteria del teatro.