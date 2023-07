Dalla città fino all’Appennino È un’estate ricca di concerti

di Stefano Marchetti

Ninfee e lilium, calendula e tarassaco: le piante che punteggiano l’Orologio floreale del famoso botanico Carlo Linneo sono l’immagine del cartellone estivo di "MusicaCantoParola" che riunisce la Gioventù Musicale, l’associazione corale Luigi Gazzotti e l’associazione Tempo di Musica, con il sostegno della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune. "Musica al verde" è lo slogan che – con un classico calembour – vuole dirci che molti dei concerti di questi due mesi si terranno sul nostro Appennino, anche con la simpatica formula del trekking musicale, lungo i sentieri delle note. "È sicuramente un’offerta variegata – fa notare Mauro Bompani, vicepresidente nazionale della Gmi –. E da quest’anno siamo anche partner del progetto ‘Terra libera, memoria di tutti’ che promuove un ‘ricordo attivo’ degli anni della seconda guerra mondiale, realizzando eventi in luoghi significativi". Come il concerto "Musica per la libertà" che il pianista Stefano Calzolari terrà il 23 luglio al Parco Ducale di Pavullo, e la suggestiva salita al Passo della Croce Arcana del 29 luglio, dove il coro Gazzotti accompagnerà l’inaugurazione di un monumento alla Resistenza.

Tre gli appuntamenti in città, allo spazio estivo del teatro Tempio: il 12 luglio "My funny Valentine", un viaggio nella musica nel cinema, con Stefano Calzolari e la voce di Elisa Aramonte, poi il 24 agosto il giovane e carismatico Trio Orelon, primo premio al concorso Schubert di Graz, e il 29 agosto la ripresa di "Platero y yo", la novella musicata da Mario Castelnuovo Tedesco, con la chitarra di Giacomo Susani e le voci recitanti di Annamaria Pignatti e Isabella Dapinguente. Salendo in Appennino, saranno tre i percorsi accompagnati dai musicisti e dalle guide de "Le vie dei monti": il programma prevede sempre la partenza alle 14 dal Passo del Lupo per effettuare un trekking sui sentieri con varie sottolineature musicali e ‘tornare’ poi al Giardino Esperia per un concerto alle 17.30. Sabato 8 luglio la prima di queste esperienze in compagnia della violoncellista Eleonora Venuti, poi il 5 agosto il trekking con il chitarrista Nicolò Vivi e il concerto della sassofonista Ayala Rolya con il pianista Luca Benatti, direttore artistico della Gmi modenese, e il 26 agosto il Modena Horn Quartet, giovanissimo ensemble di corni nato al ‘Vecchi Tonelli’. A completare il programma, alcuni appuntamenti di settembre proposti dagli Amici del Quartetto ‘Borciani’ a Sassoguidano e a Castagneto di Pavullo.