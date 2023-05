Dalla cultura al sociale Contributi con i bandi della Fondazione Cr

A sostegno della progettualità sul territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi apre i bandi per le domande di contributo in relazione a iniziative culturali e sociali (dal lunedì fino al 15 maggio al alle 12). Le richieste vanno fatte attraverso la procedura on line sul sito (www.fondazionecrcarpi.it). Con il bando +Cultura2023, si sostiene la realizzazione d’iniziative ed eventi espressamente rivolti alla cittadinanza, al fine di potenziare una più ampia offerta artistica e culturale. Con quello +Sociale2023, la Fondazione si propone di aiutare iniziative e progetti in ambito sociale e sanitario, direttamente rivolti al sostegno delle categorie deboli. Il contributo richiesto dovrà essere compreso tra 2.000 e 20.000 euro. I progetti presentati dovranno avere una percentuale minima di cofinanziamento, pari al 20% della spesa totale.