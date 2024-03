Dalla discoteca all’ospedale. Minorenne aggredito dal branco

Momenti di paura domenica sera a Nonantola per uno studente 17enne. Il giovane, infatti, pare a seguito di una banale discussione è stato aggredito all’esterno della discoteca Vox da altri ragazzini. Il giovane è stato colpito con calci e pugni e subito sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino in ospedale. Il minore ha riportato un trauma cranico a seguito dell’aggressione ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto, domenica sera sono accorse le volanti che stanno ora indagando sull’accaduto. Fondamentali alle indagini le immagini di videosorveglianza esterne al locale. Pare però che la lite sia scaturita da futili motivi: una frase di troppo che avrebbe poi scatenato la violenza da parte di due giovani nei confronti del 17enne. Alla scena hanno assistito anche altri amici della vittima che hanno subito chiamato i soccorsi. Nel frattempo i responsabili si sarebbero dati alla fuga. Sull’episodio sono ora in corso accertamenti da parte della polizia.

Valentina Reggiani