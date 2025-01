Dalla Galleria Estense al premio Vignali

Questi ultimi giorni di festa possono essere un’ottima occasione per scoprire o riscoprire i nostri tesori, come i capolavori della Galleria Estense, a Palazzo dei Musei, che oggi – prima domenica del mese – sarà aperta dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. Nelle meravigliose sale della Galleria ci aspettano opere straordinarie, come il busto marmoreo di Francesco I d’Este, realizzato dal Bernini, oppure il ritratto del duca, opera di Velazquez, e poi Guercino, Guido Reni, Correggio, Tintoretto, un vero arcobaleno di bellezza.

Nelle sale al piano terra della Galleria è allestita la mostra ’Riflessi d’Egitto’, con gli oggetti di storia egizia collezionati dagli Estensi. La Galleria Estense sarà aperta eccezionalmente anche domani, giorno dell’Epifania, sempre dalle 10 alle 18, e osserverà poi il turno di chiusura martedì 7 gennaio.

Ingresso gratuito oggi e domani al Museo Civico, sempre al Palazzo dei Musei, aperto con orario continuato dalle 10 alle 19: si possono visitare anche la sala immersiva ’Avia Pervia’ e le due nuove mostre ’Cose mai viste’ e ’Genti di Ancon’. Domani pomeriggio sarà aperta in via straordinaria anche la mostra ’Mirabilia da sfogliare’ alla Biblioteca Poletti.

A Palazzo Santa Margherita sarà aperta anche oggi e domani (dalle 11 alle 19) la mostra delle opere vincitrici della 13ª edizione del premio intitolato a Davide Vignali (foto): rivolto agli studenti delle quinte superiori di tutta la regione, sostiene lo sviluppo della ricerca artistica attraverso i mezzi della fotografia e del video. La mostra si concluderà domenica 12 gennaio, ed è già aperto il bando per l’edizione 2025 del premio: le domande si possono presentare fino a lunedì 5 maggio. Info, fmav.org

