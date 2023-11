Dalla grondaia in casa per rubare gioielli e oro

L’incubo dei furti pare non arrestarsi a Finale Emilia. Giovedì pomeriggio ladri acrobati, approfittando della temporanea assenza dei proprietari, hanno svaligiato anche la villetta dei coniugi Dall’Osso in via Monchio. La razzia ha preceduto di alcune ore la violenta rapina messa a segno alle 19,50, ai danni di un 90 enne che vive solo, in una simile villetta nella limitrofa via Guercino.

A ricostruire dettagliatamente le circostanze del latrocinio è il noto imprenditore Simone Dall’Osso, titolare del negozio di materiali da costruzione Progetto Casa, figlio della coppia ottantenne vittima della ruberia: " Il colpo si è consumato tra le ore 15 e le 17 quando papà e mamma – ricorda Simone – sono usciti per fare acquisti. Al loro rientro, parcheggiata l’auto in garage, tutto appariva in ordine fino a quando la mamma entrata nella loro camera da letto, posta al primo piano, l’ha trovata a soqquadro. La finestra del bagno al primo piano sul retro, confinante con il viottolo che fiancheggia il parchetto prospiciente via degli Agostiniani, era l’unica ad avere le imposte accostate e non chiuse. Le impronte delle scarpe lasciate sul muro hanno segnalato la scalata del ladro acrobata compiuta aggrappandosi al pluviale della grondaia. Tutti i piovani anteriori e posteriori, dopo il furto subito con analoga tecnica vari anni fa, – precisa – li avevamo fasciati, ad intervalli, con il filo spinato proprio per scoraggiare nuove analoghe intrusioni dei malviventi. Accorgimento che non ha per nulla dissuaso i propositi di furto del malfattore. Il ladro, sfondata la finestra, è penetrato solo nella camera da letto individuando la borsetta di mia madre con all’interno i suoi gioielli in oro: un bracciale, vari anelli e altri monili. Resta da capire come il malvivente, avendo l’abitazione tre camere da letto simili, abbiano setacciato soltanto quella dov’erano custoditi i preziosi. Oltretutto vari cassetti del comò e alcune ante dell’armadio non sono state neppure aperte. Probabilmente, il rientro inatteso dei miei genitori, l’ha obbligato a non proseguire le ricerche in altri angoli della camera e nel resto della casa o, forse, il bottino rinvenuto lo aveva soddisfatto. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Finale Emilia che hanno raccolto la denuncia".

Flavio Viani