Dalla Logistica alla geopolitica. Torna al Palakeope Allfortiles

Due giorni di convegni organizzati da Ceramicanda per approfondire le tematiche più scottanti che riguardano il distretto ceramico. Appuntamento martedi 14 e mercoledì 15 maggio al Palakeope di Casalgrande per Allfortiles Forum B2B: in programma quattro tavole rotonde e cinque talk alla presenza di un parterre di ospiti particolarmente qualificato. "Spazieremo dalla logistica all’economia, passando per la geopolitica, la transizione ecologica e l’intelligenza artificiale. Accanto ai momenti di approfondimento – spiega l’organizzatore, Roberto Caroli - ospiteremo oltre 30 aziende negli spazi allestiti per il B2B, una dimensione ideale per incontrarsi e fare spogliatoio".

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Confindustria Ceramica ed Acimac, i cui Presidenti Giovanni Savorani e Paolo Lamberti saranno sul palco della prima tavola rotonda dedicata alla logistica nella mattinata di martedì 14 maggio alle ore 10, accanto al Viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami e all’Assessore ai trasporti della Regione Andrea Corsini. Nel pomeriggio alle 15 l’economia Carlo Cottarelli a confronto con Alberto Forchielli di Mindful Capital Partners e Domenico De Angelis di Banco Bpm, mentre mercoledi alle 10 l’analista geopolitico Dario Fabbri ci aiuterà a capire gli scenari di Ucraina e Turchia, da cui provengono materie prime essenziali per il distretto della ceramica e alle 15 si parlerà di idrogeno con, tra gli altri, l’ADd di Nomisma Energia Alessandro Bianchi, la CEO di Iris Ceramica Group Federica Minozzi, l’AD del Gruppo B&T Fabio Tarozzi, il presidente di Sacmi Paolo Mongardi, l’AD di Icf-Welko Roberto Magnani e il CEO di System Ceramics Luca Bazzani. Tra gli ospiti dei talk Emilio Mussini, Cristiano Canotti, Giorgio Romani, Franco Manfredini, Elisabetta Gualmini, Graziano Verdi, Armando Cafiero, Alberto Selmi, l’architetto Andrea Maffei, Stefano Bolognesi, Vincenzo Colla e Franco Stefani.

L’ingresso è libero previa registrazione (https://www.allfortiles.it/tickets-cart/).