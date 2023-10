Dalla memoria di Beppe Rosi i fondi per la Pubblica Assistenza

La memoria di Giuseppe "Beppe" Rosi, storico e indimenticato volontario della Pubblica Assistenza Vignola, ora continuerà a vivere anche grazie a strumenti e mezzi sanitari che saranno acquistati grazie all’iniziativa "I fiori di Beppe". Lara e Cinzia infatti, figlie di Beppe e titolari del negozio vignolese "Il Fiocco merceria creativa", hanno lanciato nei mesi scorsi questo progetto, che prevedeva la creazione di manufatti in stoffa a forma di fiore, creati dalle affezionate clienti della merceria. Da tutta Italia sono giunti a Lara e Cinzia oltre 1.000 di questi fiori di stoffa, che sono stati poi venduti. L’intero ricavato della vendita di questi manufatti – 5.400 euro – è stato poi donato alla Pubblica Assistenza di Vignola, durante una cerimonia nei giorni scorsi.

"Siamo veramente onorati e orgogliosi – ha spiegato Stefano Barbieri, presidente di Pubblica Assistenza Vignola – di aver ricevuto questa donazione da parte di Lara e Cinzia. Beppe Rosi, oltre ad essere un carissimo amico, era un volontario modello, amato e stimato da tutti. Oggi sarebbe orgoglioso di vedere come una comunità intera si stringa attorno alla sua memoria e supporti la sua associazione. Non possiamo che ringraziare Lara e Cinzia, figlie di Beppe e proprietarie della merceria, per aver organizzato questa bellissima iniziativa". Lara e Cinzia hanno aggiunto: "Siamo molto contente che a questa iniziativa abbiano aderito tante nostre clienti e cittadini della nostra zona. Nostro padre ha dato tanto al prossimo nel corso della sua vita e l’affetto che gli è ritornato ci ha riempito il cuore di gioia". I fondi donati alla Pubblica Assistenza, ha confermato Barbieri, saranno impiegati in attrezzature e gestione ordinaria.

