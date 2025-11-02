Dalla montagna agli Usa. Storie e sogni di emigrati

All’aeroporto di Pavullo è stata inaugurata la mostra "La salvaguardia delle diversità culturali. L’emigrazione dall’Appennino modenese negli Stati Uniti e in Cile", il percorso storico, multimediale e fotografico visitabile fino al 30 novembre. Tutto esaurito alla presentazione, con collegamenti in diretta con i referenti istituzionali e le comunità dei discendenti degli emigrati dall’Appennino Modenese nell’Illinois e in Cile. L’iniziativa è organizzata dal Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore) con l’Accademia del Frignano "Lo Scoltenna" e si propone di far comprendere la centralità del tema dell’emigrazione, il cui impatto ha plasmato non solo la vita dei migranti, ma anche le culture e le comunità che hanno accolto i nostri concittadini oltre Atlantico. Il percorso espositivo guiderà i visitatori attraverso un viaggio storico che inizia con le prime partenze sulle "carrette del mare" degli ultimi decenni dell’Ottocento fino a toccare le esperienze dei giorni nostri. Le difficoltà affrontate dai migranti, la loro epopea, il loro orgoglio, le storie di alcuni personaggi saranno raccontati tramite testi, pannelli informativi, documenti storici, fotografie evocative, diari di vita, ricostruzioni familiari e testimonianze multimediali, anche rari o inediti, creando un legame profondo con i visitatori.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Fanano, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare anche parte della documentazione proveniente dal museo dei Monti della Riva dedicata a Felice Pedroni, "Felix Pedro". Pedroni negli anni Ottanta dell’Ottocento emigrò negli Stati Uniti per cercare fortuna. Dopo anni di ricerche ostinate e disperate trovò l’oro in un torrente dell’Alaska che oggi, in suo onore, si chiama Pedro Creek, fondando poi nei paraggi il distretto minerario di Fairbanks, e divenne così una leggenda.

La mostra è ad ingresso gratuito e rimarrà aperta fino al 30 novembre 2025 presso la sede espositiva dell’Aeroporto di Pavullo, con orari di apertura: da lunedì a venerdì 9 - 13 / 14 - 18 sabato - domenica 10/ 18.

All’inaugurazione tra gli altri l’assessore Davide Baruffi, Alberto Tampieri, vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e Livio Migliori, presidente dell’Accademia Scientifica, Letteraria ed Artistica del Frignano -"Lo Scoltenna".

g. p.