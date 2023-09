Dalla Motor Valley alla Bicycle Valley? Non per forza

Spettabile Il Resto del Carlino,

Comune e Provincia vedono lontano: la Ferrari, visto gli scarsi risultati in Formula 1, chissà se trasferirà le sue conoscenze tecnologiche, acquisite in tanti anni di esperienza, e i propri impianti produttivi alla costruzione di biciclette da corsa.

Ed allora ecco pronte ad anticipare i tempi e stanziare risorse pubbliche per realizzare vere e proprie autostrade per le biciclette come la ’Diagonale’ che ha unito la rotatoria Paolucci-Breda al Polo Leonardo (con una frequentazione irrilevante) e per i lavori in corso della ’ciclabile...’ che collegherà il Museo Ferrari di Modena con il Museo Ferrari di Maranello.

Il tempo avvererà così tutte le previsioni degli ecologisti, ambientalisti, verdi, eccetera. Desiderosi di tornare a sistemi e consuetudini del passato: la bicicletta veicolo non inquinante. In tal modo l’imminente estinzione dell’umanità per arrostimento e inquinamento dell’aria è scongiurato.

Modena sarà al centro della rivoluzione tecnologica e da città appartenente alla Motor Valley traslocherà alla Bicycle Valley. Un salto di qualità ed economicamente eccezionale.

Giovanni A.