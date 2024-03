Dalla musica all’impegno civile: il Comunale piange il maestro Pollini

Ci sono serate che non si possono dimenticare. E personalità straordinarie che le hanno illuminate. Anche il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena piange la scomparsa del maestro Maurizio Pollini, fra i più grandi pianisti del nostro tempo, che si è spento ieri a 82 anni d’età. "Un musicista eccelso", sottolinea il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro. Pollini è stato protagonista di vari concerti al nostro Comunale. Noi in particolare ricordiamo i suoi due recital dei primi anni Duemila, quello del 5 ottobre 2002 che aprì la stagione concertistica con un programma in volo fra Chopin e Debussy, e quello del 1° aprile 2005, tutto dedicato a Beethoven, con tre sonate fra cui la celebre "Hammerklavier". Furono entrambe serate incantevoli, con un teatro gremito in ogni ordine di posti (il Maestro aveva acconsentito a far collocare qualche sedia perfino sul palcoscenico) e spettatori in assoluto visibilio.

Nonostante siano trascorsi più di vent’anni, abbiamo ancora negli occhi e nella mente il concerto dell’ottobre 2002 quando ci trovammo seduti proprio sul palco, accanto a Maurizio Pollini, così vicini alla tastiera del suo pianoforte da trattenere perfino il fiato per timore di deconcentrarlo. Il Maestro eseguì due "Notturni" di Chopin e l’intera raccolta di "Preludi", uno dopo l’altro, tutti a memoria, senza spartito: ascoltarlo e vederlo suonare così da vicino fu un’esperienza incredibile, quasi mistica.

Aldo Sisillo sottolinea le qualità artistiche di Maurizio Pollini, ma anche la sua coscienza civile e il suo impegno sociale: "Rimpiangiamo un musicista eccelso che, pur avendo raggiunto le vette della notorietà internazionale, è sempre stato consapevole dei problemi della società in cui viveva – sottolinea il direttore del teatro Comunale –. Coraggioso fin da giovane, non ha mai avuto timore a prendere posizione e ha vissuto in prima persona una stagione in cui l’appropriazione della cultura da parte delle classi più disagiate è stato un obiettivo a cui ha dedicato energie e passione". Anche in questo, oltre che nella sua straordinaria dedizione alla musica, ‘sentiamo’ il suo messaggio. E la sua grande eredità.

Stefano Marchetti