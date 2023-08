Dalla musica fino ai burattini in piazza ’Estate Bene’ porta in scena il divertimento

Proseguono a Castelnuovo Rangone gli eventi del cartellone di Estate Bene 2023. Questa sera alle 21, in via Roma, "Burattini in piazza" porterà in scena uno spettacolo di marionette di Francesca Zaccarato. L’iniziativa, pensata soprattutto per i bambini, è a cura de "I burattini della commedia". Ma non è finita qui. Gli appuntamenti continuano e domani sera a essere protagonista sarà invece la musica: gli Extrakick e gli Ysm si esibiranno in via Roma, l’orchestra Maria Grazia Pasi sarà alla polivalente di via Ciro Bisi.

Occasioni, queste, per godersi la stagione più calda dell’anno senza rinunciare al divertimento e alla musica, prendendo parte alle iniziative pensate per la cittadinanza.