Dalla musica fino alle tradizioni. Una giornata ricca di traguardi

Giornata di premiazioni ieri a Sciocola’, il festival dedicato al cioccolato artigianale che fino a stasera delizierà le vie del centro di Modena. Lo ‘Sciocola’ d’oro’, il premio dedicato a personaggi legati alla città che si sono distinti per le loro doti, contribuendo a promuovere e dare lustro a Modena, è stato conferito per la prima volta a un gruppo musicale: i Modena City Rambler’s, da 33 anni insieme, che da una passione comune per la musica folk irlandese hanno coniato il proprio genere, che definiscono combat-folk, ovvero un rock con contaminazioni punk.

"Questo premio lo dedichiamo a quell’Emilia sempre all’avanguardia per la musica rock – ha dichiarato il gruppo – La convivialità, così forte in questa terra, è stato il motore fondamentale di aggregazione e di coinvolgimento del nostro pubblico, che cerchiamo anche di sensibilizzare nella condivisione dei nostri valori. Siamo stati in Palestina e collaboriamo con continuità con tante associazioni, come Amnesty International". Il premio Pietro Piccagliani, in memoria del grande pasticcere e cioccolatiere carpigiano (venuto a mancare nel luglio 2022), premio sentito e voluto da Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi e organizzatore di Sciocola’, è stato invece attribuito a Giacomo Bellantoni, giovane artista specializzato in cioccolateria e titolare della Bellantoni Cioccolato di Santa Rufina (Rieti), parte della Confederazione Pasticceri Italiani confederazione Lazio (Compait). "Questo premio è la coronazione di un sogno, nato da quando sono in fasce, una vita dedicata al cioccolato – ha affermato Bellantoni –. Solo nel 2020 abbiamo vinto 10 medaglie agli International Chocolate Awards e dal 2020 a oggi abbiamo collezionato in tutto 44 medaglie. Nel 2023 abbiamo inaugurato la prima Boutique Bellantoni Cioccolato nel cuore del centro storico di Rieti. Ma il sogno è quello di creare questi showroom in tutto il mondo, specializzate in cioccolato e gelato ma anche pasticceria e monoporzioni".

Maria Silvia Cabri