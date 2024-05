Dalla sanità alla cultura: "L’attenzione resti alta"

È una fotografia ben definita quella scattata da Massimo Tassinari, responsabile welfare-sanità Spi Cgil, riguardo il benessere degli anziani nella provincia di Modena. "Abbiamo un contatto diretto con i pensionati, quindi non ci fermiamo soltanto alle percezione, ma analizziamo lo scenario con i dati – spiega – e ci sono, infatti, tante luci e ombre da esaminare. Bene ad esempio il dato sui geriatri, ma bisogna fare molta attenzione al numero di infermieri, un aspetto che ci preoccupa molto, soprattutto se pensiamo che l’eta media avanza, ma le patologie non diminuiscono".

Non solo. "Attenzione anche al dato sul minor consumo di farmaci antidepressivi – entra nel dettaglio – che può avere uno stretto legame con l’indicatore riguardanti le persone sole. Ci potrebbe essere un peggioramento in futuro che va fermato".

Sull’aspetto sociale, invece, "occorre far presente che la nostra città è ricca di circoli e posti di aggregazione, ma come sottolinea l’indagine, bisognerebbe fare più attenzione anche ai luoghi di cultura come la biblioteca (73esimo posto), che rappresentano un aspetto fondamentale anche per gli anziani. Questi aspetti non vanno sottovalutati". Infine, "si può dire che la nostra città ha sempre avuto un buon livello di risposta, ma ora la preoccupazione più diffusa è che questo scenario possa repentinamente cambiare e, così, retrocedere".