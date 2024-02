Dalla sfoglia a mano alle bici riparate. Le aule si trasformano in laboratori

Sarà una settimana letteralmente "magica" quella che da lunedì a venerdì prossimi contraddistinguerà la scuola secondaria di primo grado Muratori. Tutti gli alunni vivranno infatti il progetto "Binario 9 e 3/4". A spiegare di cosa si tratta è la stessa dirigente scolastica, Brunella Maria Maugeri, che da mesi sta lavorando, assieme ai suoi collaboratori, all’organizzazione di questa settimana speciale. "Passando metaforicamente da una dimensione all’altra così come avviene nella celebre saga di Harry Potter – spiega Maugeri - gli spazi della scuola si vestiranno di connotazioni diverse. Le lezioni si trasformeranno infatti in una didattica attiva per competenze, che consenta sia di acquisire conoscenze, sia di socializzare e fruire di proposte innovative. Il "Binario 9 e 3/4" permetterà dunque agli studenti di divertirsi apprendendo, con l’obiettivo di diffondere un momento di benessere globale dall’alto valore educativo. Gli insegnanti coinvolti e gli esperti esterni realizzeranno laboratori didattici, dando vita a veri e propri ambienti pedagogicamente significativi. Ogni classe, dalle prime alle terze, si trasformerà in un laboratorio di apprendimento, dove gli alunni potranno fare e vivere le esperienze più versatili. Per realizzare tutto questo, devo innanzitutto ringraziare i docenti, le associazioni e i collaboratori esterni e l’amministrazione comunale, che ci sono stati vicini". Scendendo poi nei particolari, Maugeri aggiunge: "Le classi si alterneranno in attività quali: balli di gruppo, acquerello, apprendimenti di tradizioni come la preparazione dei tortellini, la pulizia del Percorso Sole a fianco del Panaro. E, ancora, impareranno a riparare le biciclette grazie a un laboratorio di ciclofficina e si cimenteranno in comunicazione attiva multimediale. Dalla sede centrale alla succursale, daremo anche la possibilità agli alunni di apprendere elementi di bioenergetica, imparare a scrivere testi di canzoni, svolgere un laboratorio su due grandi cantautori come De André e De Gregori. Con "Binario 9 e 3/4" insomma, ispirandoci anche al modello anglosassone, abbiamo voluto valorizzare la creatività dei nostri docenti, che è davvero molto elevata, e alcune delle loro passioni. Tra l’altro – conclude Maugeri - tanti di questi momenti potranno poi essere rivisti dagli stessi protagonisti nel nuovo canale Info Vignola Junior, presente sui social Youtube e Instagram curato dagli stessi ragazzi".

Marco Pederzoli