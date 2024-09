"Dalla Ztl in centro storico fino alle zone 30"

Completare il progetto "Vignola Città 30", introdurre una Ztl (zona a traffico limitato) in centro storico, adottare un regolamento sull’uso dei beni comuni. Questi sono gli obiettivi che Vignola Cambia, una delle liste che compongono la maggioranza in consiglio comunale, si propone di portare avanti di qui alla fine della consigliatura. Ad annunciarlo ieri è stato il responsabile della lista ed ex assessore, Mauro Smeraldi, che spiega: "Vignola Cambia cercherà di promuovere e raggiungere alcuni obiettivi, che ritiene essere fondamentali". Primo, c’è la "Città 30", "con l’indicazione delle strade interessate – spiega Smeraldi – e l’apposizione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Già nello scorso febbraio Vignola ha promosso un convegno con i dati della sperimentazione di ’Città 30’. È tempo, dunque, di completare il progetto".

Al punto numero due c’è la Ztl in centro storico, "che non significa – precisa Smeraldi – chiusura del centro, bensì accesso limitato e regolamentato. Il centro storico è interessato da un flusso di traffico parassita da parte di chi lo utilizza come scorciatoia e non per necessità. È un piccolo gioiello, che contiene alcune emergenze culturali rilevanti, come la rocca, palazzo Barozzi con la scala a chiocciola, il giardino Galvani, etc…È inoltre sede di associazioni e di molti esercizi commerciali. Sono proprio questi ultimi che potranno beneficiare maggiormente del passaggio da una situazione caotica e disordinata a una situazione regolamentata (a partire dai parcheggi)". Infine, c’è appunto l’adozione di un regolamento per l’uso dei beni comuni, "che sono soprattutto – conclude Smeraldi – i parchi e le altre aree verdi, ma anche piccoli fabbricati o strade minori o rive del fiume. La partecipazione dei cittadini nell’uso e nella manutenzione di questi beni è fondamentale, ma va regolamentata".

Marco Pederzoli