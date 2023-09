Dall’Albania a Modena per curare un forma rara di tumore: donna salvata

Modena, 8 settembre 2023 – Non poteva operarsi in Albania, dove infatti i medici le avevano consigliato di rivolgersi all’estero, ma all’ombra della Ghirladina, grazie alla Chirurgia toracica dell’ dell’ospedale civile di Baggiovara, diretta da Pier Luigi Filosso, ed ai cardiochirurghi dell’Hesperia, è stato possibile salvarle la vita. Una donna albanese di 54 anni affetta da una forma rara di tumore timoma invasivo è stata salvata dopo che la figlia, residente in città, si è rivolta all’ospedale. L’operazione chirurgica è stata eseguita lo scorso 26 luglio all’Hesperia Hospital, dopo il nulla osta da parte della direzione sanitaria dell’ospedale di Baggiovara. Oggi la paziente, fa sapere l’azienda ospedaliero-universitaria di Modena, ha ripreso una vita regolare, continuando ad alloggiare dalla figlia e seguendo, in buone condizioni, la terapia chemio e radio post operatorie sotto la supervisione del ‘Punto polmone’ dell’azienda ospedaliero universitaria.