"Dall’Ausl garanzie sull’ospedale"

I vertici Ausl provano a spegnere i timori sul futuro dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, timori riesplosi in sede politica all’annuncio dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini circa la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza. Ausl ha incontrato i sindaci del Distretto di Mirandola per fornire rassicurazioni sulla sua attuazione nel territorio della Bassa, dove nonostante gli sforzi e le promesse si assiste ad un progressivo depauperamento del Santa Maria Bianca. "La riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza – fa sapere Paolo Negro, capogruppo Pd in Unione Comuni Area Nord – è il tema al centro della mozione che abbiamo presentato in Consiglio dell’Unione. Dai vertici Ausl non è messo in discussione il Ps di Mirandola quale punto di riferimento per l’emergenza-urgenza. Tuttavia, va mantenuta alta l’attenzione sull’attuazione effettiva della riforma. Bene l’avanzamento cantieri della nuova area dell’Ospedale per la Medicina d’Urgenza e la Semintensiva, così come il cantiere della Casa della Salute". Su Mirandola previsti 20 milioni di investimenti. "Ribadiamo la necessità di ripristinare i posti letto di Cardiologia e di un progetto funzionale degli spazi".

Alberto Greco