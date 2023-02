"Dalle analisi valori inquinanti nella norma"

Arpae ha completato le analisi sulla qualità dell’aria a seguito dell’incendio che si è sviluppato mercoledì scorso nell’impianto di selezione e stoccaggio di rifiuti speciali nell’azienda ‘Longagnani’ di Baggiovara. E i valori rilevati, rassicura l’Agenzia regionale, "non evidenziano criticità". Nei sei punti di monitoraggio ambientale "individuati in base al contesto territoriale potenzialmente interessato dalla ricaduta dei fumi dell’incendio", dettaglia infatti Arpae, "i risultati analitici hanno mostrato livelli di inquinanti molto bassi, se non inferiori ai limiti di rilevabilità analitica, comunque sempre molto inferiori ai livelli di riferimento nazionali e internazionali definiti per l’esposizione della popolazione, dove disponibili". A integrazione delle analisi con campionatori passivi, nel punto di campionamento di Strada Martiniana "sono state raccolte anche le polveri Pm10 e i microinquinanti organici diossine e Ipa (Idrocarburi policiclici aromatici) con campionatore ad alto volume".