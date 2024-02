"Dalle attese infinite all’esodo dei medici, così non si va avanti"

"Tempi di attesa per visite esami ed interventi chirurgici, già biblici con previsioni di ulteriori allungamenti, prenotazioni alla stregua di un dedalo senza uscite, attese infinite anche solo per parlare con un operatore, visite il più delle volte assegnate a decine e decine di chilometri di distanza: un ginepraio che mina nelle fondamenta il più sacrosanto dei diritti dei cittadini, cioè quello di essere curati e curati bene. Diritto per altro divenuto ormai privilegio: oggi, a Modena chi può permetterselo si rivolge sempre più al privato – la vera direzione intrapresa dalla sanità - mentre chi non è costretto nel migliore delle ipotesi ad aspettare nella peggiore (sempre più frequente a rinunciarvi)". E’ il segretario cittadino della Lega, Caterina Bedostri, a elencare le diverse criticità. "La sanità modenese però, non è solo colpita da questi problemi, ci mette pure del proprio. Oltre al dilagante esodo di professionisti ed infermieri, verso strutture private o altro (anche all’estero), l’Azienda ospedaliero-universitaria modenese mostra anche forme di migrazione del tutto singolari e originali. Il professor Giuseppe Porcellini ad esempio, tra i massimi esperti italiani nella chirurgia della spalla, chiamato dall’Università di Modena e Reggio Emilia in accordo con l’Azienda ospedaliero-universitaria nel 2018 per la realizzazione di un Centro di Alta Specializzazione dell’arto superiore, ha recentemente abbandonato il Policlinico per andare... all’Ospedale di Sassuolo. Non ne sappiamo le ragioni, però sorprende che un professore abbandoni un Policlinico universitario per un ospedale di provincia, pur con tutto il rispetto del caso. Ma, la tanto sbandierata struttura di eccellenza ha già finito la sua funzione? Cosa è stato fatto per trattenere il professore? E non è un caso isolato". "Il diritto alla salute – conclude – è un diritto per i cittadini. E da parte nostra come Lega Modena c’è tutta l’intenzione di essere al vostro fianco".