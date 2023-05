Dalle canzoni popolari alle cover pop di Bandini

A Londra è il giorno della Coronation, da noi un sabato ricco di musica. Il nostro percorso parte dall’Aula di Santa Scolastica, presso l’Abbazia di San Pietro, dove oggi alle 15.30 il coro San Lazzaro presenterà la 21ª edizione di "‘Na sera ‘e maggio": diretto da don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, il coro eseguirà brani dal repertorio folkloristico e popolare, accompagnato da Simone Guaitoli (pianoforte) Giorgio Avanzi (fisarmonica) e Maurizio Maffoni (chitarra). "Nella tradizione, il cantar maggio era il modo per inneggiare alla rinascita – annuncia il coro –. Tutto riporta all’amore. Vogliamo che i nostri canti possano portare gioia, allegria e soprattutto pace". Nella seconda parte sarà di scena il coro Voci del Frignano, diretto da Roberto Soci, con le chitarre di Giorgio Maselli e Bruno Masetti e l’armonica di Roberto Masini. Presentazioni e letture a cura di Franca Lovino. Ingresso libero. "Doppio ritratto" è il titolo del progetto che – con la Gioventù Musicale e ‘Musica canto parola’ – verrà proposto oggi alle 17.30 al teatro Tempio di Modena: ospiti il soprano Beatrice Palumbo e l’Ensemble Forma Libera diretto da Carlo Emilio Tortarolo. Un omaggio a due compositori contemporanei, Dominique Lemaître e Antonio Giacometti, un confronto fra la cultura musicale francese e italiana: "In comune – viene spiegato – hanno un senso musicale sincretico, non riconducibile a filoni di pensiero o scuole estetiche, ma alla ricerca di mezzi e idiomi sempre nuovi". Alle 20.30, alla chiesa di Sant’Agostino, "Concerto di primavera" per la storica Corale Rossini, nelle sue quattro componenti: la Giovane Rossini e il coro Diaposonica, diretti da Francesca Nascetti, il Serial Singers Gospel Choir, diretto e accompagnato al pianoforte da Roberto Penta, e la Rossini ‘tradizionale’ diretta da Luca Saltini (con la collaborazione del Coro Città di Mirandola, diretto da Lucio Carpani), con la partecipazione del tenore Domenico Menini e del baritono Daniele Muratori Caputo. In apertura le quattro formazioni riunite presenteranno il celebre "Ghirlandèina", omaggio a Modena, chiudendo con l’ "Hallelujah" dal "Messiah" di Händel. Ingresso libero. Raffinato, eclettico e inaspettato il programma del recital del chitarrista Giampaolo Bandini, sempre stasera alle 20.30 (con gli Amici della musica) all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est. Dopo aver frequentato i grandi compositori di musica ‘colta’, nel suo concerto Bandini affronterà direttamente la pop music, con brani di Sting, Bob Marley, Eric Clapton, dei Beatles e dei Queen, negli originali arrangiamenti di Sergio Assad, Steve Goss, Dusan Bogdanovic e Nicola Jappelli.

Stefano Marchetti