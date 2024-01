Dalle case al lavoro, subito 5 sfide. Caccia al successore di Muzzarelli

A chi lascerà il testimone di sindaco Gian Carlo Muzzarelli? A un suo successore del centrosinistra scelto tra la pletora di aspiranti o sarà costretto a cederlo al centrodestra?

Dopo 10 anni di mandato, le elezioni del 9 giugno costituiscono uno snodo storico per la città: se vince il centrodestra sarà la prima volta dopo 70 anni. Se vince il centrosinistra è molto probabile comunque una svolta di carattere generazionale: il nuovo sindaco – primarie e alleati permettendo – potrebbe essere un o una 40enne (in pole position come sappiamo ci sono Andrea Bortolamasi, Giulio Guerzoni e Diego Lenzini). A meno che lo stallo non diventi ingestibile e allora occorrerà trovare una soluzione unitaria diversa, con Davide Baruffi (più che Massino Mezzetti) che si sta già scaldando a bordo campo.

Nel centrodestra invece la sensazione è che il candidato sarà appannaggio di Fratelli d’Italia, nello specifico la deputata Daniela Dondi o lo stesso senatore Michele Barcaiuolo. Sebbene Forza Italia abbia già mosso sulla scacchiera, schierando il capogruppo e commissario cittadino e provinciale Piergiulio Giacobazzi, facendo presente che Fd’I avrà già il suo candidato in altre province emiliano romagnole.

In ogni caso chi verrà dopo Muzzarelli dovrà fare i conti con diversi progetti e investimenti, pubblici e privati, già avviati: per esempio nel quartiere Sacca, dal polo logistico Conad allo sviluppo di Cpc con lo spostamento della moschea all’ex ProLatte, dal Rotore all’ex Consorzio agrario alla riqualificazione delle Fonderie nell’ambito del Pnrr che diventerà il Distretto tecnologico (Dust). A proposito di Pnrr, sono tanti i progetti finanziati per 77 milioni di euro: tra questi, oltre alle Fonderie, previsti interventi sulle scuole (nido Magenta e mense scolastiche), in ambito digitale, nelle riqualificazioni energetiche.

Tra gli investimenti pubblici in programma anche la riqualificazione dell’ex Ospedale Estense per ampliare i musei e la Stazione piccola che diventa sede di Its Maker e la Diagonale. Mentre è in corso il cantiere della seconda sala del Teatro delle Passioni, con il completamento dell’intervento privato all’ex Amcm.

Spostandoci in ambito sanitario, spazio alla partenza dei lavori dell’ospedale di comunità e dell’hospice di Baggiovara, la nuova Casa della comunità all’ex Estense e la nuova Centrale operativa del’Ausl.