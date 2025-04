Dalle castagne al Parmigiano, camminata tra le nostre eccellenze

La Via Romea ci ha portati nella storia, nell’economia, nella natura del territorio modenese e si sa: camminando viene fame. Fortunatamente in questa strada non mancano i cibi tipici: scopriamoli insieme. A Montecreto è ancora in uso l’antico metodo di essiccazione delle castagne che avviene nel metato, una casetta in sasso a due piani. Al piano terra c’è un fuoco sempre acceso e il calore passa al piano di sopra dove sono distese le castagne. Dopo quaranta giorni i frutti sono pronti per essere sbucciati e ridotti in farina.

In Appennino si coltivano ancora i grani antichi che venivano seminati prima della rivoluzione verde di metà del Novecento. Questi grani non hanno bisogno di pesticidi, sono più digeribili e ricchi di nutrienti. Nel territorio di Pavullo possiamo degustare le crescentine, un piatto tipico della zona, prodotte con acqua, farina, lievito e strutto. Si cuociono nelle tigelle di terracotta con una foglia di castagno sopra e una sotto. Ogni anno a settembre si celebra la festa della crescentina, pensate che l’anno scorso ne sono state cotte 66.105! Un’altra eccellenza dell’Appennino è il Parmigiano di montagna, creato nel XII secolo, ma solo dal 2013 riconosciuto come tale. Il Parmigiano di montagna è più chiaro di quello classico perché l’erba mangiata dalle mucche è più lontana dall’inquinamento. L’ultimo assaggio è stato l’Aceto balsamico tradizionale di Modena, un prodotto con una vera e propria storia che lo rende unico, basti pensare che Napoleone e Vittorio Emanuele II ne hanno portato via delle botti, tanto era considerato prezioso. Tanta importanza è data anche dal metodo di produzione, l’aceto viene infatti lasciato invecchiare dai 12 ai 25 anni e oltre per ottenere quell’aroma unico in tutto il mondo.

Proprio per questo è candidato a diventare Patrimonio dell’Umanità. Anche voi percorrendo la Via Romea potrete sentire i sapori della tradizione. Alcuni sono cibi poveri, di origine contadina, altri sono più pregiati perché necessitano di lunghe lavorazioni e sono conosciuti in tutto il mondo come prodotti di eccellenza.

classe 3H