Dalle cover più celebri al soul blues Finale diventa ’città della musica’

Ultimi due appuntamenti, stasera e domani, per ’Finale Emilia Città della musica’, la rassegna che in queste settimane ha animato i Giardini pubblici De Gasperi.

Stasera alle 21.30 verrà recuperato il concerto (rinviato per maltempo) della band reggiana Spingi Gonzales, formata dai cantanti Fabrizio Freddi e Rosa Alberini, dal chitarrista Damiano Alberini, dal tastierista Mattia Rubizzi e dalla sezione ritmica con il bassista Simone Gigante e il batterista Demis Castellari.

Da sempre, con ironia, si definiscono ’la tribute band delle cover band’, ovvero rendono omaggio a chi omaggia. Ma soprattutto i componenti del gruppo esprimono una grande passione per la musica del passato, riuscendo a garantirsi un seguito di pubblico rilevante.

Domani, sempre alle 21.30, il concerto del Whole Tone Trio, con Elia Garutti alla chitarra, Francesco Alga Zucchi al basso e Federico Bocchi alla batteria, supportato dalla voce della giovane e talentuosa cantante Noemi Tommasini.

Il quartetto crea una miscela di soul blues e funky unica nel suo genere, particolarmente apprezzato dal pubblico. Il suo repertorio è particolarmente eterogeneo, spazia dagli autori più celebri del panorama soul come Stevie Wonder, Bill Withers, fino ad arrivare ad artisti come John Mayer, Amy Winehouse, Alicia Keys e José James.

In concerto si ascolta anche qualche brano originale del trio, con alcuni tributi a grandi artisti italiani come Pino Daniele o Lucio Battisti.

s. m.