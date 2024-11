Dalle foto storiche fino ai ricordi. Ecco la mostra per Oscar Sacchi

‘Una vita da Oscar. Opere e record dell’irrefrenabile Oscar Sacchi’ è il titolo della mostra dedicata ad un carpigiano da record, Oscar Sacchi. La personale, organizzata da Daniel Bund e a cura di Andrea Saltini, è promossa dal Comune di Novi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Per l’inaugurazione, al Pac-Polo artistico culturale di via Di Vittorio a Novi, è stata scelta una data speciale: domenica 10 novembre (alle 17), ossia giorno del compleanno di Oscar Sacchi. Per l’occasione e per celebrare al meglio il suo compleanno, all’artista dedicato uno speciale concerto della cantante e cantautrice Giulia Tosoni, accompagnata alle tastiere dal maestro Paolo De Matteis. La scaletta è stata studiata appositamente per l’evento e si basa sulle foto storiche di Oscar Sacchi scattate durante le sue esperienze nei Festival di Sanremo e Castrocaro. In quegli anni Oscar ha conosciuto ed immortalato le più grandi leggende della musica italiana ed internazionale: lo troviamo in compagnia di stelle come Tina Turner, Gino Paoli, Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Loredana Berté.

Durante il suo concerto Giulia Tosoni ripercorrerà in chiave soul/jazz/r&b i grandi successi di questi straordinari artisti, andando ad arricchire una mostra che omaggia a 360 gradi i 40 anni di gesta del poliedrico artista carpigiano. L’esposizione ripercorre visivamente ed emotivamente mezzo secolo di storia e costume del nostro Paese, nel quale é possibile ammirare le sue collezioni da record, le illustrazioni umoristiche, articoli, foto e cimeli meticolosamente selezionati e conservati.

m.s.c.