Dalle "Garibaldi" dono all’Auser

La scuola primaria ‘Garibaldi’ di Soliera è stata protagonista di una donazione di 435 euro a sostegno delle attività di Auser. Ogni anno i bambini e le insegnanti del tempo pieno, come progetto in occasione del Natale, scelgono un’associazione di volontariato del territorio a cui le famiglie devolvono un piccolo contributo. Mercoledì, i volontari Auser di Soliera sono stati ospitati all’interno della scuola, dove hanno raccontato davanti agli alunni e alunne di quattro sezioni dell’istituto le attività in cui sono impegnati.