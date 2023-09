Dalle invidie agli scontri sull’aborto: le vecchie piste

Erano le 20 dell’8 gennaio di 42 anni fa quando qualcuno sparò sette colpi d’arma da fuoco, una calibro 45, contro il professor Montanari. Il medico, 51 anni, era appena uscito dall’ospedale e aveva avuto giusto il tempo di scambiare qualche battuta scherzosa con uno specializzando di ostetricia, confidandogli di aver scordato la posizione della propria auto. Una volta salito a bordo del Maggiolino, il professionista era stato raggiunto dalla raffica di colpi, il settimo dei quali risultato fatale. All’epoca gli investigatori, coordinati dall’allora pm Eleonora De Marco, privilegiarono la pista professionale ma scavarono minuziosamente nell’intero mondo sanitario: il primario aveva già ricevuto lettere contenenti minacce scritte e anche proiettili. Non si studiarono solo plichi di cartelle cliniche dei pazienti, ma gli inquirenti si addentrarono anche nelle ipotetiche rivalità tra colleghi. Infatti la vedova del professore, la 90enne Anna Ponti, che mai si è arresa alla chiusura del caso, per prima aveva fatto presente come, in quegli anni, il marito fosse osteggiato da molti dei colleghi. In quel periodo, infatti, ovvero nel 1981, era entrata in vigore la legge sull’aborto e il professor Montanari aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi collaboratori: decisione che aveva destato tra i corridoi del sesto piano del Policlinico un certo malcontento e diversi attriti tra i sanitari. Le diverse piste seguite, però, non portarono a nulla tanto che il caso fu archiviato. Il compianto procuratore capo Paolo Giovagnoli, tre anni fa, aveva però deciso di riaprirlo dopo che era spuntata una pistola ritenuta simile a quella utilizzata per commettere l’omicidio: l’arma era stata svenduta all’asta dall’ufficio Corpi di reato. Pochi mesi dopo, però, il fascicolo tornò a ricoprirsi di polvere: nessun indizio per poter lavorare davvero al caso. Dopo 42 anni la squadra mobile ha preso in mano le indagini, che hanno portato all’iscrizione di un indagato sul fascicolo aperto in procura. Ad individuare lo ‘spunto’, dando il via a nuovi e moderni accertamenti, la criminologa Antonella Delfino Pesce, consulente nominata proprio dalla vedova Ponti. "Negli anni sono state vagliate e perseguite varie piste, le ho rianalizzate tutte. E dai verbali è emersa una pista nuova. Sono spuntate incongruenze che non erano state approfondite" – ha dichiarato su queste pagine. Quella pista ha portato proprio al papà, odierno indagato.

v. r.