Dalle malattie come il diabete alle carie ai denti Facciamo attenzione a quello che mangiamo

Nel corso degli ultimi anni, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’uso eccessivo di sostanze zuccherate ha portato ad un peggioramento della salute orale, soprattutto nei giovani. Infatti, oltre ad assumere inconsapevolmente zuccheri dai cibi che mangiamo ogni giorno, come frutta fresca, frutta secca e succhi, ne ingeriamo altri contenuti nei cibi più buoni, come dolciumi, bibite e caramelle. Che fine fanno questi zuccheri? Cosa comportano per il nostro organismo?

Negli ultimi anni, nella comunità scientifica e nel mondo, si è parlato tanto dei problemi che provocano gli zuccheri. Alcuni gravi come il diabete (che consiste nell’aumento della glicemia, cioè degli zuccheri, nel sangue) che possono portare ad un peggioramento delle condizioni di vita fino alla morte.

Altri meno gravi, ma non per questo da sottovalutare:

quelli legati all’igiene orale.

Le principali conseguenze dell’azione degli zuccheri alla bocca sono: le carie, la produzione di batteri, l’infiammazione delle gengive

e la caduta dei denti, questi sintomi si manifestano soprattutto nei giovani e nei bambini. Ogni anno vengono consumati in media 27 chili

di zucchero a persona.