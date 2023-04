Dalle ombre ai social network

Fondazione Modena Arti Visive inaugura il 19 maggio dalle 18 alle 20 al Museo della Figurina Finger plays: dal teatro delle ombre ai social network, un’esposizione del videografo franco-svizzero Yannick Jacquet, a cura di Francesca Fontana.

Il progetto presenta un’installazione inedita concepita da Jacquet appositamente per il Museo della Figurina e in continuità con la ricerca cominciata con l’incisore Fred Penelle per il progetto artistico Mécaniques Discursives (in corso a Palazzo Santa Margherita fino al 20 agosto 2023).