Dalle plusvalenze agli stipendi

1 Il procedimento

Il 27 marzo in aula a Torino è prevista l’udienza preliminare, in cui si dovrà stabilire se il club bianconero (inteso come persona giuridica) e 12 indagati (Agnelli, Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi) andranno a processo.

2 I reati

La Procura di Torino contesta agli indagati reati di false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.