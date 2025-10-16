Dalle rapine allo stalking. Un 21enne di nuovo a processo

E’ finito recentemente in carcere per una serie di gravi rapine, commesse sulla riviera. Ieri è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzatina. E’ una vicenda dolorosa, che ha travolto due famiglie quella che vede imputato un ragazzo di 21 anni italiano ma originario del Marocco, residente in città. Un ragazzo che ha iniziato a commettere reati già da minorenne, spesso sotto l’effetto di sostanze e che, dopo la rapina commessa a fine maggio ai danni di una coppia a Milano Marittima, è finito in carcere. Ora il giovane dovrà affrontare l’ennesimo processo dopo le denunce fioccate a suo carico dalla famiglia della vittima: una ragazza con cui il giovane aveva instaurato una relazione ‘tossica’, durante la quale erano iniziati gli atti persecutori. La decina di denunce presentate dalla famiglia ‘parlavano’ di violenze, minacce, danneggiamenti. La giovane, però, ha scelto di non costituirsi parte civile ma ieri, attraverso i propri legali, ha depositato una dichiarazione manoscritta nella quale ha dichiarato di non voler fare del male all’ex fidanzato ma, al contempo, di voler riacquistare la propria libertà. A costituirsi parte civile nel procedimento contro il 21enne è stato invece il padre della ragazza, intervenuto più volte a tutela della figlia. Il legale che da tempo segue il ragazzo, avvocato Deborah De Cicco aveva sottolineato già in passato la necessità che il ragazzo intraprendesse un percorso terapeutico e come il carcere non rappresentasse la soluzione: "Quello che ho riferito in udienza al gup nell’espletamento del mio mandato è che non si è trattato di atti persecutori da parte del mio assistito in danno della ragazza ma di una relazione sentimentale turbolenta ma tra due giovanissimi, immaturi ed entrambi in condizioni di estrema fragilità – spiega l’avvocato –. La relazione sentimentale fatta di continui tira e molla è stata sempre condivisa reciprocamente e, a quanto riferisce il mio assistito, lei cerca di incontrarlo in carcere. Avremo modo nel dibattimento di provare l’estraneità del mio assistito dai reati contestati". v.r.