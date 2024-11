Dalle reti fino al manto verde. Restyling del campo da calcio

A Montebonello, la seconda frazione più estesa del Comune di Pavullo dopo Verica, dal quasi trent’anni esiste un’associazione di volontariato che si occupa a 360 gradi di quella fetta di territorio agricolo e con la presenza dell’industria ceramica. È presieduta dall’attivissimo Gabriele Mezzaqui che la fondò attorno al 1995. Questo sodalizio è ora impegnato nel rifacimento del fondo del campo da calcetto in sintetico del paese, una struttura che viene utilizzata da giovani del luogo e anche da squadre di comuni vicini. Durante l’estate vi si disputa un torneo che richiama tanti spettatori. E questa è anche una delle occasioni per far conoscere la gastronomia di quello spicchio di terra frignanese, che significa raccogliere fondi per finanziare le varie attività sociali. Nei giorni scorsi i volontari dell’Associazione Pro Montebonello hanno rimosso tutto il vecchio manto del campetto, intervento che permetterà alla ditta specializzata di iniziare i lavori di posa del nuovo manto. "Il fondo in erba sintetica risaliva a una ventina di anni fa ed era ormai in condizioni che ne richiedevano la sostituzione – spiega il presidente Gabriele Mezzaqui che aggiunge -: Cambiamo anche le reti nelle parti più corte e faremo eventuali migliorie necessarie. Il campo lo abbiamo in gestione dal Comune". Infatti, questo intervento è frutto di un accordo tra l’Associazione e il Comune che ha stanziato un contributo capace di coprire soltanto una parte dell’investimento, mentre la mancante sarà a carico del sodalizio stesso. "Noi ci finanziamo con borlenghi e crescentine che proponiamo in occasione di feste e del torneo estivo di calcetto", dice Mezzaqui. "Una modalità virtuosa – fa notare il sindaco Davide Venturelli - che ha già consentito di portare avanti diversi interventi simili nelle frazioni di Benedello, Monzone, Verica e S. Antonio. Ed è anche un modo per dare nuova vitalità e impulso agli impianti frazionali".

Walter Bellisi