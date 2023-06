Dalle rivalità alle vendette: le piste degli inquirenti

di Beppe Boni

L’ombra veloce e assassina di quella sera sbucata da un’aiuola del parcheggio del policlinico non ha mai avuto un volto, scivolò via nella nebbia e da allora si è dissolta nel tempo e nella memoria collettiva nonostante inchieste chiuse e riaperte, sospetti in più direzioni, indagini in parte frettolose. Nulla, chi uccise il professor Giorgio Montanari, stimato primario ginecologo ma anche invidiato per i suoi meriti, l’8 gennaio del 1981 fino ad oggi l’ha franca, forse non c’è più o forse vive nel rimorso o nella certezza dell’impunità. Questo episodio di storia criminale che fece discutere e divise la città, che alimentò sospetti fra camici bianchi e intrighi ospedalieri aprendo anche uno scenario di contrasti e invidie, oggi è stato riaperto. Un cold case, un caso freddo come dicono i criminologi, che attende nuove risposte. L’uomo senza volto sapeva dove era parcheggiato il maggiolone del professore, lo attese paziente nascosto dietro una siepe, aspettò che Montanari si fosse seduto al volante per avere un bersaglio più favorevole, si avvicinò di fianco ed esplose sette colpi di pistola, una calibro 45. Il prof aveva appena girato la chiavetta dell’accensione, mentre la pistola sparava mandando in frantumi il vetro dell’auto fece in tempo ad accelerare, percorse pochi metri e la storia finì lì. Poco prima il prof aveva chiuso il proprio studio al policlinico, sempre cortese, buonasera ragazzi, un saluto a un collega e agli infermieri e via per la cena come mille altre volte. Il delitto squassò la città e l’ambiente ospedaliero dove il clima intorno al professore era fatto di stima ma anche di competizione e forse di livori in progressione e mai dichiarati. Erano gli anni del confronto acceso sull’aborto dove Montanari lasciò libertà di coscienza ai propri collaboratori. Troppo scomodo? Troppo progressista? Può darsi. Ma può può essere un motivo tale da giustificare una vendetta a colpi di calibro 45?

Il primario col ‘fisique du role’ da attore aveva già ricevuto lettere di minacce, qualche proiettile in busta. Avvertimenti da parte di chi chi? Forse Montanari sapeva, un’idea in testa ce l’aveva ma senza prove da poter indirizzare direttamente un’indagine verso qualcuno. Si indagò fra mille polemiche su un medico con cui non correva buon sangue, si rilesse la dinamica professionale e si pensò ad un intervento sbagliato che avrebbe potuto innescare vendette. Il medico sospettato minacciò querele, difese la propria reputazione in modo furioso. Nulla. Zero anche dalla vita privata del primario, nelle amicizie fuori dall’ambiente dei camici bianchi. Il collega del professore finì a grandi titoli sui giornali, venne coinvolto in una puntata di Telefono Giallo, finì sulla bocca di tutti da alcuni guardato con sospetto, da altri visto come una persona travolta dal tritacarne mediatico. Non ci furono mai prove di colpevolezza contro di lui e lo scorrere del tempo fece dimenticare accuse, nomi e cognomi. La moglie di Giorgio Montanari, Anna Ponti, una veneta dal carattere d’acciaio, ha sempre pensato ad un delitto nato nell’ambiente professionale del marito. Con l’appoggio dello scomparso avvocato Vittorio Rossi, la signora ha sempre tenuto la barra dritta per arrivare a capire perchè e da chi fu ucciso il coniuge. Oggi ha novant’anni, stesso carattere forte e deciso. Affida le speranze di una vita al fascicolo che i magistrati hanno riaperto sfogliando all’indietro la storia di quei sette colpi di calibro 45 in una sera qualunque di gennaio.