Dall’Ifim alla politica Si è spento Franchini

Ha portato la ‘finanza’ a Carpi: è morto ieri a 77 anni l’imprenditore Paolo Franchini. Dopo aver fondato a soli 30 anni lo studio AZ di Modena (consulenza fiscale e giuridica rivolta all’imprese) in collaborazione con i suoi amici di una vita, dopo 10 anni ha dato vita alla società Ifim Leasing, finanziaria operante nel settore leasing (nei primi anni Ottanta ha introdotto, tra le altre cose, l’assicurazione Kasko e l’autoradio, oltre a dotare di un PC mobile gli oltre 300 agenti sparsi per l’Italia). L’Ifim raggiunse i 510 miliardi di lire di fatturato e attirò l’attenzione della Bank of New York, che acquistò il 20 % della società capitanata da Franchini. Poi gli investimenti si sono indirizzati nel settore immobiliare e abbigliamento. "Appassionato di politica – ricorda il figlio Enrico – diventò segretario del PSI modenese, aderendo alla corrente lombardiana". Aveva 4 lauree e come ultimo gesto di generosità ha donato le cornee.

m.s.c.