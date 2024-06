Dall’innovazione alla sostenibilità. Riflettori accesi sulle grandi sfide: "Rimanere coesi è la chiave giusta"

Il destino di Modena dipende da due grandi rivoluzioni. Da una parte le imprese devono cogliere il treno dell’innovazione tecnologica, devono essere in grado di aumentare la produttività, approfittando anche delle misure previste nel piano Industria 5.0 che entrerà nel vivo entro fine mese. Dall’altra parte i nostri distretti manifatturieri, tra tutti quello dell’automotive, devono affrontare la sfida della transizione ecologica e di una nuova mobilità sostenibile. Una sfida molto complessa che deve tenere conto dei rischi che porta con sé: bisogna continuare a investire nel processo di decarbonizzazione dei trasporti e di abbattimento delle emissioni, ma al tempo stesso creare buona occupazione e ridurre le disuguaglianze. Se ne è parlato ieri nella sede di Confindustria in occasione dell’incontro "Rating Esg, sostenibilità integrale ed economia civile" organizzato dall’Ucid, Unione cristiana imprenditori dirigenti, moderato dal vicepresidente provinciale Gabriele Carboni. "Stiamo assistendo al fallimento dei nostri modelli economici – ha detto il presidente di Ucid Modena, Giovanni Arletti, nell’introduzione al convegno –. Il modello capitalistico sta cominciando a dare segni non positivi, si stanno creando troppe povertà, poche ricchezze e questo ha fatto sì che le persone cominciano a interrogarsi se sia possibile un’alternativa. Sì l’alternativa c’è, si chiama economia civile, e vorremmo anche nella nostra provincia portare gli imprenditori a conoscenza di questo progetto che potrebbe essere la soluzione a tanti problemi". Da qui l’impegno dell’associazione a promuovere un confronto serrato con chi sta portando avanti in altre città nuove teorie economiche di mercato fondate sui principi di reciprocità e fraternità, alternative appunto a quella capitalistica. Presente Leonardo Becchetti, co-fondatore di NeXt Economia, professore ordinario di Economia politica all’università di Roma Tor Vergata, uno dei promotori dei principi dell’economia civile. "Alla vigilia delle elezioni europee - ha spiegato Becchetti - la grande sfida è quella di attraversare questa fase di enormi cambiamenti: la transizione digitale, l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica". Bisogna "affrontare questi cambiamenti continuando a creare valore economico, mantenendo la pace e la coesione sociale ed evitando che il peso dell’aggiustamento ricada sulle spalle dei più deboli". La vera economia è scambio di doni, eccedenza che costruisce relazioni di qualità e consente di superare i dilemmi sociali, si è detto ieri durante il dibattito con gli imprenditori presenti in sala.

"Come economia civile, che stiamo sviluppando con un grande numero di colleghi economisti, ci siamo resi conto – ha proseguito Becchetti – che per realizzare questo obiettivo c’è bisogno di una visione di economia diversa: una persona capace di intelligenza relazionale, capace di generatività e di impatto, imprese più ambiziose che non guardino solo al profitto ma anche all’impatto sociale e ambientale, indicatori di benessere nuovi, non aver paura di puntare alla soddisfazione, ricchezza, senso di vita e alla felicità". L’Ucid continuerà a offrire occasioni di confronto su queste sfide: il prossimo appuntamento sarà il 2 luglio, al quale parteciperà l’economista Stefano Zamagni.