Dallo show Mammuccari a Historia code. Ecco la nuova stagione del Teatro Astoria

Il Cinema Teatro Astoria di Fiorano Modenese sta per illuminarsi di nuovo. E’ stata presentata ieri, dall’associazione culturale ‘Quelli del ‘29’ e l’amministrazione comunale, quella che sarà la stagione teatrale e cinematografica per l’anno 2023-2024. Una stagione che si preannuncia ricca e variegata. Tra le novità, c’è un cambio nella programmazione. "Lo spettacolo di Mammucari (con il quale la rassegna doveva debuttare) sarà posticipato a causa degli impegni televisivi del conduttore-annuncia Paolo Di Nita, direttore dell’Associazione- perciò il primo spettacolo, peraltro prodotto da noi, sarà ‘Historia Code’ un progetto regionale a cui teniamo particolarmente e che rivolgiamo alle scuole, nato infatti qualche anno fa per interessare il pubblico più giovane che non sempre viene a teatro". In una rassegna teatrale di 11 appuntamenti, Di Nita scommette sullo spettacolo di Carrozzeria Orfero, "Salveremo il mondo prima dell’alba": "Sono una compagnia giovane, con una capacità di scrittura altissima. Credo siano una delle realtà più belle del nostro territorio,con un’alta capacità di provocazione".

Il cinema invece aprirà il 22 novembre, con un film dedicato alla tematica delle donne ma sul cartellone della programmazione c’è ancora riserbo perché l’associazione e l’amministrazione ci tengono a svelare poco alla volta le novità in arrivo. "Questo cinema-teatro per Fiorano ha un’importanza culturale notevole e mi piace che la proposta sia varia. Ci sono anche nomi importanti e questo mi fa ben sperare in una stagione che mi auguro vada al meglio" ha commentato l’assessore alla Cultura Morena Silingardi.

Ylenia Rocco