Dallo sport alla musica. L’inclusione è al centro

Dopo la visita della campionessa mondiale di biathlon l’altro ieri, oggi a Frassinoro si terrà una interessante giornata di festa dal titolo "Frassinoro sport e inclusione" per sensibilizzare sui temi della diversità e dell’inclusione sociale attraverso lo sport e le arti. Si inizia a partire dalle ore 14 quando al castello della Badia si terrà la presentazione del progetto ‘Appennino inclusivo: sport e persone al centro’, mentre alle ore 17 si terrà il concerto della banda Rulli Frulli, con oltre 50 ragazzi e ragazze che si esibiranno con le loro coinvolgenti musiche. Oggi pomeriggio poi, a partire dalle ore 16 ci saranno esibizioni sportive sulla pista polifunzionale di Frassinoro e alle ore 18,30 verrà presentato il "Summer biathlon festival", manifestazione che si svolge ogni anno in estate, con l’intento di promuovere e valorizzare questa disciplina e gli sport invernali. "Frassinoro – ricordano gli organizzatori dell’iniziativa – vanta un’importante tradizione agonistica nello sci di fondo nazionale e più recentemente nel biathlon internazionale. Dalla società sportiva di Frassinoro hanno infatti preso il via numerosi skiman, come Simone Biondini tecnico della nazionale italiana, Alessandro Biondini già skiman della nazionale italiana, Gianluca Marcolini tecnico della nazionale norvegese e skiman più titolato al mondo, Federico Fontana team manager della nazionale Usa e Giovanni Ferrari tecnico del biathlon statunitense".

E proprio l’altro ieri a Frassinoro si è avuta la visita – quasi– a sorpresa di Julia Simon (in foto): campionessa francese di Biathlon, vincitrice di numerose medaglie d’oro nella specialità tra cui 6 ori mondiali ed una medaglia olimpica. Una Coppa del Mondo e 3 coppe di specialità. La giovane atleta è stata accolta festosamente dai numerosi sportivi presenti ed ha incontrato decine di bambini delle scuole elementari e medie. "Ci auguriamo di rivederla presto – hanno detto ieri dal Comune – a condividere con i nostri giovani atleti le sue grandi doti sportive".

g. p.