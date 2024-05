Dallo sport fino alla cultura e l’ambiente. Medici: "Ridisegneremo il futuro della città"

Sono quattro i macro temi intorno ai quali è stato scritto il programma elettorale di Monica Medici, candidata sindaco sostenuta dalle due liste civiche ‘Carpifutura’ e ‘Movimenti civico per Carpi’. A presentarli ieri mattina nella sede elettorale, oltre alla Medici, c’erano Anna Colli e Michele Pescetelli di ‘Carpifutura’ e altri sostenitori: ‘Allenami’, ‘Amami’, ‘Forestami!’e ‘Sostienimi!’. "Questi quattro temi – spiega la candidata – sono frutto del nostro cammino di ascolto della cittadinanza, e vogliono rispondere alle domande che ci sta facendo la città". Il primo punto, ‘Allenami’, fa riferimento allo sport: "Vogliamo realizzare cinque palestre nei quartieri, accedendo al credito sportivo – afferma Medici –. Il benessere sportivo si riflette anche sotto l’aspetto della salute, sociale e aggregativo. Oltre alle palestre, vogliamo creare più spazi per le attività all’aperto che si coniuga anche con una maggiore cura dei parchi, per vivere al meglio ogni età, secondo il nostro slogan ‘La città della longevità’". Ancora, ‘Amami’, "perché una città che ama l’arte è una città del futuro, quindi noi puntiamo ad un piano cultura 2030, con un piano regolatore che preveda il censimento delle associazioni così come degli sponsor e dei finanziatori di attività culturali, per metterli a sistema. Inoltre vogliamo favorire il ‘turismo educativo’ sul percorso della memoria, fino ad oggi non sufficientemente valorizzato". Altro tema ‘Forestami!’: "Carpi chiede aria pulita – rimarca Medici – e noi pianteremo 500mila piante in città, con l’obiettivo di aumentare i mq di verde per abitanti, per vivere a lungo e in salute, mediante il coinvolgimento di pubblico e privato". Sotto questo punto è stata evidenziata anche la volontà di realizzare una Comunità energetica: "Sulla palestra Gallesi dal 2018 ci sono 20 Kw di impianto e ancora non è mai stato fattoi nulla". Infine, ‘Sostienimi!’: "Una città che impara è una città aperta che non si arrende al declino. Per questo vogliamo una ‘Fondazione casa’, per garantire il relativo diritto a tutti, e fare incontrare domanda e offerta del patrimonio immobiliare a Carpi, creando affitti a canone agevolato". Il civismo vuole inoltre creare un assessorato dell’Intelligenza artificiale, per "aiutare a moderare i servizi della città e sburocratizzare i processi, sia per le aziende che per il cittadino".

Maria Silvia Cabri