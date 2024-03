Dall’Olio e Angelotti per sognare

Finale di mercato col botto e da protagonista per la compagine modenese di baseball. Con gli arrivi in casacca gialloblu del lanciatore Francesco Dall’ Olio e dell’esterno Saul Angelotti, si spera che la prossima stagione sia davvero quella della rinascita per il team Modena. Dall’ Olio, nel ruolo di lanciatore vanta esperienze con la Fortitudo Bologna e arriva dal Castenaso Bologna, mentre l’esterno Angelotti ex Modena baseball, arriva dal Reggio Emilia di serie A.

"Siamo pronti per la nuova avventura per una vera propria ‘scommessa’ – dichiara il presidente Claudio Campioli – a conferma del progetto biennale accompagnato da una vera rivoluzione con nove nuovi giocatori proiettati verso un nuovo futuro". Il team vanta un’età media – la piu bassa di tutta la serie A - di 25,7 anni, contro la passata stagione di un Modena protagonista dei play off scudetto che aveva un’eta media di 35,8 anni. Ben 10 anni di eta media in meno sono tanti, come tanti sono i nuovi arrivi da far crescere, per una Comcor Modena da anno zero.

Con queste ultime pedine, di fatto il Modena ha costruito la rosa 2024, affidata al nuovo manager Domenico Pisano con i coach Malagoli e Righi, Brandoli pitcher coach lanciatori. La new entry come "suggeritore" in terza base è il grande esperto Cipriano Ventura. Definitivo il roster che propone un totale di venti atleti. Lanciatori: Infante Junior, Campanella, Dall’ Olio, Paltrinieri, Hurtado, Calero, Ventura, Vasquez. Catcher: Scerrato, Lambertini. Interni: Pompilio, Vasquez, Cirilli, Moronta, Ferri, Tamburini. Esterni: Russo, Campazzi, Bianchi, Corrado, Angelotti. Da settimane si lavora con programma di tre allenamenti settimanali, consci di aver investito per il bene del futuro su nuovi prospetti di alto valore tecnico. A Pisano col suo nuovo team, il compito di amalgamare la vecchia guardia di undici atleti con i nuovi arrivi in gialloblu.

Con un programma, per conoscere e saggiare il vero potenziale di una Comcor tutta da scoprire e valutare, di quattro amichevoli: il 23 marzo a Sala Baganza, il 30 marzo a Reggio Emilia, il 7 di aprile nel classico "triangolare" a Parma con Oltretorrente e lo stesso Parma, costruito per lo scudetto 2024. L’ultima uscita sarà il 13 aprile sul diamante di Rimini, per le ultime prove generali tecnico tattiche, pronti per il debutto in serie A, in calendario sabato 20 aprile a Verona.

Giorgio Antonelli