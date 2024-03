Damiano Cassanelli, annullata la sospensione allo studente di Modena

Modena, 1 marzo 2024 - Annullata la sospensione di 12 giorni a Damiano Cassanelli, lo studente 18enne e rappresentante di istituto del Barozzi di Modena. L'organo di garanzia interno alla scuola, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d'istituto. Quest'ultimo era stato notificato al ragazzo dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione di uno sciopero circa alcune problematiche dell'istituto.

- Annullata la sospensione di 12 giorni a Damiano Cassanelli, lo studente 18enne e rappresentante di istituto del Barozzi di Modena

Riguardo la vicenda avevano espresso solidarietà Aser (Assostampa Emilia-Romagna) e Asm (Assostampa Modena), sindacati dei giornalisti regionale e provinciale.

Oltre 300 persone hanno manifestato sabato scorso in piazza a pochi passi dall’istituto Barozzi per Damiano Cassanelli.

Il comizio era stato organizzato al Parco Novi Sad, presenti anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’associazione stampa, tantissimi studenti e amici di Damiano, docenti e RSU, Rappresentanti degli Studenti e Rappresentanti dei Genitori. La scelta di interpellare l'organo di garanzia della scuola risale a una decina di giorni fa. Era un'alternativa al Tar e prevedeva tempi più rapidi. Una possibilità, fra l'altro, che era stata indicata sia dalla stessa dirigenza scolastica dell'istituto, guidata dalla preside Lorella Marchesini, sia dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo alle interrogazioni parlamentari sul caso di Damiano. La risposta, positiva per lo studente, è arrivata: sospensione annullata.

"Come avevo già indicato in risposta a una interrogazione parlamentare, relativa alla vicenda di uno studente di Modena sospeso dalle lezioni per 12 giorni - ha sottolineato Valditara -, la scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l'organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d'istituto. Questa vicenda dimostra ancora una volta che, rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia".

L'avvocato di Damiano, Stefano Cavazzuti, esprime già "una prima soddisfazione per l'epilogo della vicenda", riservandosi di approfondire.